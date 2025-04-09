Красюк назвал цель, которая сейчас движет Усиком

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Менеджер чемпиона мира по версиям WBA, WBO, WBC и IBO Александра Усика Александр Красюк, рассказал, какая сейчас есть цель у украинского боксера.

«Если поединок за звание абсолютного чемпиона будет возможным, он точно будет в приоритете», – сказал Красюк.

Команда Александра Усика сейчас ведет переговоры по организации боя с чемпионом IBF британцем Даниэлем Дюбуа.

Ранее директор и тренер команды объединенного чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика Сергей Лапин высказался о будущем боксера.

sport.ua