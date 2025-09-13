Лига 1. Ницца – Нант 1:0. Единственный гол Бога стал решающим

"Ницца" на своем поле одержала комфортную минимальную победу над "Нантом" благодаря голу Жереми Бога.
Детальный отчёт этого матча появится на нашем сайте в ближайшее время…
Лига 1, 2025/26. 4-й тур
Стадион: "Альянц Ривьера" (Ницца)
Главный судья: Гийом Парадис (Франция)
"Ницца" – "Нант" 1:0
Гол: Бога (56)
"Ницца": Диуф — Данте (Гувея, 75), Ба, Оппонг — Бар, Ванхутт, Будауи (Луше, 81), Клосс — Бога (Янссон, 75), Диоп (Сансон, 62) — Карлос (Моффи, 62)
"Нант": Лопеш — Козза (Ассумани, 86), Авазием, Тати, Амиан — Мванга (Ладо, 77) — Аблин, Лепенан, Хон Хюн Сок (Леруа, 65), Бенхаттаб (Камара, 46) — Мохамед (Эль-Араби, 86)
Предупреждение: Ба (44), Диоп (58)