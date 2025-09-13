Connect with us
Футбол

Лига 1. Ницца – Нант 1:0. Единственный гол Бога стал решающим

    • "Ницца" на своем поле одержала комфортную минимальную победу над "Нантом" благодаря голу Жереми Бога.

    Детальный отчёт этого матча появится на нашем сайте в ближайшее время…

    Лига 1, 2025/26. 4-й тур

    Стадион: "Альянц Ривьера" (Ницца)

    Главный судья: Гийом Парадис (Франция)

    "Ницца" – "Нант" 1:0

    Гол: Бога (56)

    "Ницца": Диуф — Данте (Гувея, 75), Ба, Оппонг — Бар, Ванхутт, Будауи (Луше, 81), Клосс — Бога (Янссон, 75), Диоп (Сансон, 62) — Карлос (Моффи, 62)

    "Нант": Лопеш — Козза (Ассумани, 86), Авазием, Тати, Амиан — Мванга (Ладо, 77) — Аблин, Лепенан, Хон Хюн Сок (Леруа, 65), Бенхаттаб (Камара, 46) — Мохамед (Эль-Араби, 86)

    Предупреждение: Ба (44), Диоп (58)

