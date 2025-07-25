Вашингтон. Тиафо четвертый год подряд сыграет в четвертьфинале турнира, Фритц взял реванш у Арнальди

На турнире АТР 500 в столице США известны все участники 1/4 финала



Вашингтон, США • 21-27 июля • хард • $2,574,145

Действующий чемпион: Себастьян Корда (США)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Третий круг

Тэйлор Фритц (США, 1) – Маттео Арнальди (Италия) 6:3, 6:4

Алехандро Давидович Фокина (Испания, 12) – Лернер Тьен (США) 6:2, 6:2

Бен Шелтон (США, 4) – Габриэль Диалло (Канада, 15) 6:3, 6:2

Фрэнсис Тиафо (США, 6) – Флавио Коболли (Италия, 9) 6:1, 6:4

Даниил Медведев (-, 8) – У Ибин (Китай, Q) 6:3, 6:2

Корентен Муте (Франция, LL) – Дэниэл Эванс (Великобритания, WC) 6:2, 7:6(4)

Алекс де Минор (Австралия, 7) – Иржи Легечка (Чехия, 11) 7:6(4), 6:7(6), 6:4

Брэндон Накашима (США, 14) – Кэмерон Норри (Великобритания) 7:6(3), 6:3

• Тэйлор Фритц взял реванш у Маттео Арнальди за прошлогоднее поражение на турнире в Акапулько. Американец подал 10 эйсов, сделал по одному брейку в каждом сете и отыграл все четыре брейк-поинта соперника. Фритц проведет свой седьмой четвертьфинал в этом году (4-2) и за место в полуфинале сыграет против испанца Алехандро Давидовича-Фокины, которому проиграл в этом году на харде в Делрей-Бич и дважды обыграл на траве (Истборн, Уимблдон).

• Фрэнсис Тиафо второй раз сыграл против Флавио Коболли и второй раз его победил. Тиафо четвертый год подряд дошел до 1/4 финала в Вашингтоне, став третьим теннисистов в этом веке, показавшим такой результат, после Андре Агасси и Александра Зверева. Американец впервые, после выхода в полуфинал US Open в прошлом году, сумел выиграть два матча подряд на харде. За выход в полуфинал соревнований в Вашингтоне Тиафо сыграет против Бена Шелтона, которого обыграл в четвертом круге US Open в прошлом сезоне (общий счет их личного противостояния 2-1 в пользу Шелтона).

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