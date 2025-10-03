Коко Гауфф: “Я хочу оставить теннис в лучшем состоянии, чем в том, когда пришла в него”

Американская теннисистка рассказала о своем вкладе в письмо к руководителям турниров Grand Slam и об отношении к женщинам в спорте



О письме, которое топ-10 игроков мужского и женского туров отправили руководителям турниров Grand Slam

“Для меня лично это дело важно для долгосрочного развития нашего спорта, для всей структуры и системы. Как мы знаем, именно турниры Grand Slam приносят наибольшую прибыль. По крайней мере, те цифры, которые я видела, свидетельствуют, что процент дохода, который идет на призовые, совсем не такой, как в WTA или ATP, даже несмотря на то, что туры зарабатывают меньше.

Я думаю, что важно думать обо всей системе. Люди часто концентрируются только на призовых, но речь идет не только о повышении гонорара чемпиона. Это должно касаться квалификаций и более низких раундов. Мы хотим, чтобы турниры Grand Slam инвестировали больше в тур в целом – не только в призовые, но и в благосостояние игроков, чтобы это почувствовали и теннисисты с более низким рейтингом. В нашем спорте игроки, входящие в топ-200 или топ-300, часто испытывают трудности с финансами. В других видах спорта с такими доходами это редкость.

Для меня было важно присоединиться именно с мыслью о будущем. Возможно, во время моей карьеры ситуация не изменится, но я хочу оставить теннис в лучшем состоянии, чем в том, в котором он был, когда я пришла в него. Очевидно, что все в топ-10 поддержали это. Это впервые в истории, когда топ-10 мужчин и женщин вместе подписали один документ. Думаю, это большой шаг. Они ведут переговоры, и надеюсь, что в ближайшее время мы придем к решению”.

О видео, где американская баскетболистка Нафиса Коллиер раскритиковала WNBA за неспособность ставить на первое место благополучие игроков и о необходимости женщинам самим отстаивать свои права в спорте

“Я видела это видео. Я даже встречалась с Нафисой и видела ее на Unrivaled. Мы не говорили непосредственно об этой ситуации, но мой агент немного общался с ее мужем. Я знаю, что они оба работали над этим вопросом.

Для меня это было смелое высказывание. Думаю, она сделала это потому, что ее не слышали в закрытом формате. Иногда людям не нравится негативное внимание, но тогда приходится прибегать к публичным шагам.

В нашем случае мы тоже долго работали “тихо”, по крайней мере со стороны Совета игроков. Письмо вообще не должно было попасть в прессу, но мы понимали, что, вероятно, так и произойдет. Давление общественности сыграло свою роль.

Конечно, я бы хотела, чтобы такие вещи решались без публичных конфликтов – это лучше и для нас, и для них. Но в современном мире большие изменения часто приходят только под давлением. Надеюсь, что нам не придется прибегать к подобным шагам. Турниры Grand Slam также не хотят этого. Они работают с нами над решением проблемы, но я не знаю, когда мы дойдем до результата”.



