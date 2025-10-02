Connect with us
Футбол

Поединок Абердин – Шахтер стал историческим для горняков по одному из статистических компонентов. Он поражает

    • Поединок "Абердин" – "Шахтер" стал историческим для горняков.

    в том, что этого матча за дончан в еврокубках в разные годы забивали 98 футболистов. А поскольку все трое авторов голов в ворота шотландцев в этом списке не значились, то соответственно Егор Назарина вошел в реестр голеадоров под номером 99, Лукас Феррейра закрыл первую сотню, а Педро Энрике "откупорил" вторую.

    Таким образом по состоянию на сейчас за всю без малого полувековую историю выступлений "Шахтера" в еврокубках голами в составе горняков отметились 101 футболист, совместно наколотив 442 гола. Еще 12 мячей – дело ног и голов соперников дончан (автоголы).

    А вот кто из "оранжево-черных" забил 10+ мячей в турнирах УЕФА:

  • Луис Адриано – 32
  • Жадсон – 17
  • Брандао – 15
  • Фернандиньо – 13
  • Ателькин, Воробей, Тейшейра, Жуниор Мораес – по 12
  • Тайсон – 11
  • Агахова, Виллиан, Марлос – по 10

