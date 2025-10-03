Цунода: Я чувствую уверенность и понимаю машину

На прошлом этапе в Баку Юки Цунода провёл лучшую гонку в сезоне, финишировав шестым. В Сингапуре гонщик Red Bull Racing был в хорошем настроении и уверял, что движется в правильном направлении.

Юки Цунода: «Для меня цель предельно ясна. Я знаю, что должен делать, и в одной гонке я это уже показал.

Во второй половине сезона я начал выходить в финал квалификации и зарабатывать очки, так что, по крайней мере, движение в верном направлении уже есть. Я показываю, что улучшил результаты по сравнению с первой половиной сезона.

Я должен продолжать в том же духе. Конечно, я хочу большего, но, думаю, результаты придут сами собой, если я продолжу прилагать усилия. Я чувствую уверенность, понимаю машину и тому подобные вещи. Постепенно всё налаживается, и мне просто остаётся сложить вместе все составляющие».

