Дерек ЧИСОРА: «Знаете, как победить Усика? Это единственный вариант»

Getty Images/Global Images Ukraine. Дерек Чисора

Бывший претендент на титул чемпиона мира Дерек Чисора высказался об украинском боксере Александре Усике.

«Когда Усик не имеет боев, он сидит в гостиной и слушает, как над его домом пролетают ракеты. Этот мужик всегда готов к войне. Как его одолеть? Единственный вариант победить Усика – это стать более сумасшедшим, чем сам Александр. Именно так вы можете его одолеть», – сказал Чисора.

Напомним, что вечером 19 июля 2025 года на стадионе «Уэмбли» в Лондоне прошло большое шоу бокса с поединком за абсолют. Главным событием стал бой-реванш: Александр Усик (Украина) – Даниэль Дюбуа (Великобритания). Украинец сумел нокаутировать соперника в пятом раунде и во второй раз стать абсолютным чемпионом супертяжелого веса.

