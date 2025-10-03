“Если бы Довбик забил”: Гасперини – о нереализованном пенальти Артема

Главный тренер "Ромы" Джан Пьеро Гасперини прокомментировал игру Артема Довбика в матче 2-го тура основного этапа Лиги Европы против "Лилля" (0:1).

"Мы люди спорта, и в спорте никто не падает духом, можно допускать ошибки, но нет слова "разочарование" или "упадок духа". К счастью, мы снова играем менее чем через три дня. Это спорт, это футбол. Тот, кто занимается спортом, должен откладывать в сторону победы, когда побеждает, и делать так же, когда проигрывает. Падения духом не существует".

"Довбик – потенциальный пенальтист, так же как Суле или Пеллегрини, будь он на поле. И в прошлом они уже били пенальти. Это решается заранее.

Если бы Довбик забил, возможно, мы бы говорили о возрождении. Довбик хорошо вошел в игру, играя на глубину, Фергюсон молод и много времени не играл. Ему еще нужно найти способность к рывку, ему не хватает немного мощности и немного больше времени”, – сказал Гасперини.