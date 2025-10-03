Шанхай. Два местных игрока смогли выйти во второй круг, Арнальди и Комесанья победили “квалифаеров”

Результаты второго игрового дня на “Мастерсе” в Шанхае
Шанхай, Китай • 1-12 октября • хард • $10,897,410
Действующий чемпион: Янник Синнер (Италия)
Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд
Первый круг
Артур Казо (Франция) – Педро Мартинес (Испания) 6:3, 3:6, 7:5
Маттео Арнальди (Италия) – Рэй Сакамото (Япония, Q) 7:6(3), 6:4
Далибор Сврчина (Чехия, Q) – У Ибин (Китай, WC) 7:5 отказ
Шан Цзюньчэн (Китай, WC) – Александар Ковачевич (США) 6:4, 3:6, 6:3
Нуну Боржеш (Португалия) – Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды) 7:6(5), 7:6(5)
Камил Майхшак (Польша) – Итан Куинн (США) 6:3, 6:4
Камило Уго Карабелли (Аргентина) – Теренс Атман (Франция) 4:4 отказ
Валентен Ройер (Франция, Q) – Мариано Навоне (Аргентина) 3:6, 6:4, 6:4
Артур Риндеркнех (Франция) – Хамад Меджедович (Сербия) 6:7(3), 1:0 отказ
Кристофер О’Коннелл (Австралия) – Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина) 6:2, 6:4
Кантен Алис (Франция) – Маккензи Макдональд (США, LL) 6:3, 6:2
Алехандро Табило (Чили) – Маркос Гирон (США) 6:4, 6:3
Йеспер де Йонг (Нидерланды) – Чжоу И (Китай, WC) 6:7(1), 6:2, 7:6(3)
Бу Юньчаокэтэ (Китай) – Хуан Мануэль Серундоло (Аргентина) 6:3, 6:7(5), 6:3
Франсиско Комесанья (Аргентина) – Уго Бланше (Франция, Q) 6:4, 6:2
Фото: Getty Images.
