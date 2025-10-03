Хэмилтон: Я благодарен всем за поддержку

В четверг в Сингапуре Льюис Хэмилтон выразил свою благодарность за поддержку, которую он получил после смерти своей собаки – бульдога Роско.

Льюис Хэмилтон: «Я получил действительно много сообщений. Честно говоря, было очень трогательно видеть, что многих людей по всему миру тронул Роско, и получать эти сообщения. Я не смог ответить всем.

Но да, он был для меня очень важен. Это очень тяжелый опыт, и я знаю, что многие люди в мире прошли через это и знают, каково это — иметь домашнее животное, которое дарит такую невероятную любовь. Это потрясающе. Сейчас я с нетерпением жду, когда смогу снова сесть за руль и заняться любимым делом.

Посвятить результат Роско? Есть много людей, которые заслуживают хорошего результата с моей стороны: наша команда, тифози, те люди, которые болеют за меня, следят как у меня дела, которые так поддерживали меня в течение всего года, но особенно на прошлой неделе».

