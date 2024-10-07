Мэнселл: В Ferrari были обязаны заполучить Ньюи

Найджел Мэнселл принёс Эдриану Ньюи первый чемпионский титул за рулем Williams FW14B в 1992-м, и считает, что его бывшая команда Ferrari совершила серьезную ошибку, не подписав контракт с Ньюи.

Найджел Мэнселл: «Ньюи поступил очень мудро, подписав контракт с Aston Martin, избежав окружающей Ferrari политики и шумихи. А Скудерии теперь придётся «зализывать раны» – они просто обязаны были заполучить Ньюи, но в Aston Martin действовали более гибко.

Услышав, что Ferrari возражает против увеличения зарплаты Ньюи, я подумал, что это недальновидно с их стороны. Они упустили свой шанс, ведь того, кто получает Эдриана Ньюи, почти наверняка ждут несколько фантастических лет».

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