Крак: Мы ожидали, что скорости будут несколько выше

Майк Крак, руководитель команды Aston Martin F1, прокомментировал итоги пятничной тренировки в Шанхае, под конец которой Лэнс Стролл показал лучшее время, но дал понять, что значение этого результата не стоит преувеличивать.

Майк Крак: «По ходу единственной тренировки в Шанхае надо было решить главную задачу: проверить, что машина готова к квалификации, предшествующей спринту, поэтому наши гонщики работали по разным программам, чтобы мы могли собрать максимум информации.

Полагаю, всем повезло, что красные флаги появились в момент, когда все уже успели получить базовое представление о состоянии трассы, и заезды прервались не надолго, поэтому особых проблем это не вызывало. В целом всё прошло так, как мы планировали. Теперь надо проанализировать всю собранную информацию и постараться как можно лучше подготовиться к квалификации, которая определяет порядок старта в короткой субботней гонке.

Судя по результатам прохождения кругов, сцепление по-прежнему на довольно низком уровне – мы ожидали, что скорости будут несколько выше. Похоже, состояние покрытия продолжит улучшаться по ходу сегодняшней квалификации, и проследить за этим будет интересно. Это обстоятельство вводит ещё одну переменную: вероятно, надо будет выезжать на быстрые круги несколько позже или выжидать благоприятной ситуации в плане трафика, но предвижу, что нас ждёт интересная сессия.

По ходу тренировки команды решали разные задачи, поэтому использовали шины всех составов. При этом команды исходили из того, с кем они предполагают сражаться на трассе, прикидывали, какие шины им предстоит применять по ходу квалификаций и гонок, после чего решали, какую резину ставить на машины на тренировке. Но согласен, довольно любопытно, что мы видим такое разнообразие вариантов.

Лэнс показал лучшее время сессии, однако выводы делать слишком рано, ведь он просто выехал на трассу довольно поздно, воспользовавшись тем, что состояние покрытия стало явно лучше. Удивлюсь, если он останется на этой же позиции под конец квалификации, но если ваш гонщик поднимается на первую строчку протокола, это же всегда хорошо, поскольку придаёт дополнительную мотивацию, способствует боевому настрою.

Мы принимаем этот результат, но при этом остаёмся реалистами».

Также Майк Крак прокомментировал одну из главных новостей предыдущей недели – продление контракта с Фернандо Алонсо. «На самом деле, никаких сложностей с этим не было, – подчеркнул он. – Мы начали переговоры ещё в конце прошлого года, и всё изначально зависело от принципиального решения – продолжать наше сотрудничество или нет. Но когда такое решение было принято, дальше всё прошло довольно легко. И когда мы обо всём договорились, то решили сразу об этом объявить. Это хорошо и для команды, и для всех нас. Продление контракта с Фернандо говорит о том, что он верит в нашу команду, в её перспективы, ведь начиная с 2026 года мы будем сотрудничать с Honda.

Продолжается модернизация инфраструктуры Aston Martin, в этом году будет достроена новая аэродинамическая труба – в общем, у нас есть всё необходимое для достижения успеха, и Фернандо в это верит – верит в то, что вместе мы сможем многого добиться».

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