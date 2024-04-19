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Футбол

Форвард «Торонто» Мэттьюс стал обладателем «Морис Ришар Трофи»

Форвард «Торонто» Мэттьюс стал обладателем «Морис Ришар Трофи»

Остон Мэттьюс. Фото USA Today Sports

Форвард «Торонто» Остон Мэттьюс стал обладателем приза лучшему снайперу регулярного чемпионата НХЛ — «Морис Ришар Трофи». В регулярке он забил 69 голов в 81 матче.

Хоккеист выиграл свой третий такой трофей. Ранее он завоевывал «Морис Ришар Трофи» в сезонах-2020/21 и 2021/22.

Второе место в гонке снайперов занял нападающий «Флориды» Сэм Райнхарт (57 голов), третье — форвард «Эдмонтона» Зак Хайман (54).

Всего в нынешнем сезоне Мэттьюс набрал 107 (69+38) очков в 81 матче. «Торонто» финишировал на 5-й строчке в Восточной конференции — 102 очка.

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