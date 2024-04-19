Трубин не спас от вылета из ЛЕ. Марсель – Бенфика 1:0 (пен. 4:2). Видеообзор матча

Трубину не удалось повторить успех Лунина

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18 апреля состоялся ответный матч 1/4 финала Лиги Европы между "Марселем" и "Бенфикой". В первом поединке португальский клуб дома одолел французов со счетом 2:1. На стадионе "Велодром" удалось забить "провансальцам" — на 79-й минуте отличился Мумбанья.

Общий счет игры стал 2:2 и игру перевели в экстра-тайм, где команды не смогли поразить ворота друг друга. Все решалось в серии пенальти, где точнее оказался "Марсель". Украинский кипер "Бенфики" Анатолий Трубин не смог вытянуть ни один из ударов.

"Марсель", в свою очередь, вышел в полуфинал и сыграет с "Аталантой".

Лига Европы, 1/4 финала, ответный матч (первая игра – 1:2)

Марсель, Велодром

Марсель – Бенфика 1:0 (пен. 4:2)

Гол: Мумбанья 79

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