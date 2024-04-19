Лунин вышел на третье место по числу подписчиков в инстаграмме среди украинских спортсменов

Вратарь Реала Андрей Лунин стал третьим среди украинских спортсменов по количеству подписчиков в инстаграмме.

После удачного выступления в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов против Манчестер Сити (1:1, 4:3 по пенальти) количество «фолловеров» Лунина составляет 2,1 млн. Футболист обошел по этому показателю вингера Челси Михаила Мудрика (1,9 млн) и боксера-чемпиона мира по версиям WBA , WBO и IBF в сверхтяжелом весе Александра Усика (2 млн).

Его последний пост с эффектной фотографией собственного прыжка за мячом набрал более 1 млн и 220 тысяч лайков.

Лидером по количеству подписчиков в инстаграмме остается левый защитник Арсенала Александр Зинченко (2,6 млн). Напомним, что Арсенал с Зинченко уступил Баварии в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов и покинул турнир.

Также следует добавить, что статистический ресурс SofaScore признал Лунина лучшим игроком поединка с МанСити. Андрей совершил 8 сейвов и отразил 2 удара в серии послематчевых пенальти.

champion.com.ua