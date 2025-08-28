Жеребьевка 1/16 финала Кубка Украины: кто с кем сыграет?

28 августа в 14:00 в Киеве состоялась жеребьевка 1/16 финала Кубка Украины, которая определила пары команд для следующего этапа турнира. Материал подготовила редакция euro.com.ua.
На этом этапе Кубка Украины примут участие 32 клуба, включая 4 команды, которые представляют Украину в еврокубках: Динамо Киев, Шахтер Донецк, Александрия и Полесье Житомир. В 1/16 финала сыграют 11 команд УПЛ, 12 команд Первой лиги, 4 команды Второй лиги и 5 аматорских клубов.
По итогам жеребьевки определились следующие пары команд:
- Колос Полонное – Металлист 1925 Харьков
- Александрия – Динамо Киев
- Металлург Запорожье – Феникс-Мариуполь
- Левый Берег Киев – Виктория Сумы
- Ингулец Петрово – Подолье Хмельницкий
- Рух Львов – Полесье Житомир
- Полесье Ставки – Шахтер Донецк
- Агротех Тишковка – Черноморец Одесса
- Нива Винница – Горняк-Спорт
- Металлист Харьков – ЛНЗ Черкассы
- Лесное – Олимпия Савинцы
- Денгофф Дениховка – Агробизнес Волочиск
- Чернигов – Кривбасс Кривой Рог
- Буковина Черновцы – Карпаты Львов
- Локомотив Киев – Верес Ровно
- Полтава – Нива Тернополь
