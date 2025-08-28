Connect with us
Жеребьевка 1/16 финала Кубка Украины: кто с кем сыграет?
Футбол

Жеребьевка 1/16 финала Кубка Украины: кто сыграет с Динамо и Шахтером

В Киеве состоялась жеребьевка 1/16 финала Кубка Украины, определены соперники для Динамо и Шахтера, а также другие пары команд.

28 августа в 14:00 в Киеве состоялась жеребьевка 1/16 финала Кубка Украины, которая определила пары команд для следующего этапа турнира. Материал подготовила редакция euro.com.ua.

На этом этапе Кубка Украины примут участие 32 клуба, включая 4 команды, которые представляют Украину в еврокубках: Динамо Киев, Шахтер Донецк, Александрия и Полесье Житомир. В 1/16 финала сыграют 11 команд УПЛ, 12 команд Первой лиги, 4 команды Второй лиги и 5 аматорских клубов.

По итогам жеребьевки определились следующие пары команд:

  • Колос Полонное – Металлист 1925 Харьков
  • Александрия – Динамо Киев
  • Металлург Запорожье – Феникс-Мариуполь
  • Левый Берег Киев – Виктория Сумы
  • Ингулец Петрово – Подолье Хмельницкий
  • Рух Львов – Полесье Житомир
  • Полесье Ставки – Шахтер Донецк
  • Агротех Тишковка – Черноморец Одесса
  • Нива Винница – Горняк-Спорт
  • Металлист Харьков – ЛНЗ Черкассы
  • Лесное – Олимпия Савинцы
  • Денгофф Дениховка – Агробизнес Волочиск
  • Чернигов – Кривбасс Кривой Рог
  • Буковина Черновцы – Карпаты Львов
  • Локомотив Киев – Верес Ровно
  • Полтава – Нива Тернополь
Соперниками для грандов украинского футбола также определены: Динамо Киев сыграет с Александрией, а Шахтер Донецк встретится с Полесье Ставки.

