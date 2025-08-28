Жеребьевка 1/16 финала Кубка Украины: кто с кем сыграет?

28 августа в 14:00 в Киеве состоялась жеребьевка 1/16 финала Кубка Украины, которая определила пары команд для следующего этапа турнира. Материал подготовила редакция euro.com.ua.

На этом этапе Кубка Украины примут участие 32 клуба, включая 4 команды, которые представляют Украину в еврокубках: Динамо Киев, Шахтер Донецк, Александрия и Полесье Житомир. В 1/16 финала сыграют 11 команд УПЛ, 12 команд Первой лиги, 4 команды Второй лиги и 5 аматорских клубов.

По итогам жеребьевки определились следующие пары команд:

Колос Полонное – Металлист 1925 Харьков

Александрия – Динамо Киев

Металлург Запорожье – Феникс-Мариуполь

Левый Берег Киев – Виктория Сумы

Ингулец Петрово – Подолье Хмельницкий

Рух Львов – Полесье Житомир

Полесье Ставки – Шахтер Донецк

Агротех Тишковка – Черноморец Одесса

Нива Винница – Горняк-Спорт

Металлист Харьков – ЛНЗ Черкассы

Лесное – Олимпия Савинцы

Денгофф Дениховка – Агробизнес Волочиск

Чернигов – Кривбасс Кривой Рог

Буковина Черновцы – Карпаты Львов

Локомотив Киев – Верес Ровно

Полтава – Нива Тернополь

Соперниками для грандов украинского футбола также определены: Динамо Киев сыграет с Александрией, а Шахтер Донецк встретится с Полесье Ставки.

