Connect with us
Футбол

Аллегри рассказал о кадровой ситуации Милана перед матчем против Лечче

Аллегри рассказал о кадровой ситуации Милана перед матчем против Лечче

    • Аллегри рассказал о кадровой ситуации "Милана" перед матчем против "Лечче".

    Тренер итальянского клуба заявил, что полузащитник Ардон Яшари травмировался на тренировке.

    "Яшари не сыграет, он получил травму на тренировке, столкнувшись с Хименесом. Как-нибудь справимся, главное — правильно подойти к матчу, с уважением", – сказал Аллегри.

    Затем тренер пошутил по поводу Хименеса:

    "Все опаздывают, он хороший игрок, ничего страшного не произошло", – заметил тренер.

    В матче первого тура против "Кремонезе", Яшари отыграл 16 минут. К слову, "Милан" сенсационно уступил противнику на домашнем поле (1:2).

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

    • Поединок против "Лечче" состоится 29 августа в 21:45 по киевскому времени.

    www.ua-football.com

    Related Topics
    Comments
    More in Футбол
    aquapolis