Аллегри рассказал о кадровой ситуации "Милана" перед матчем против "Лечче".

Тренер итальянского клуба заявил, что полузащитник Ардон Яшари травмировался на тренировке.

"Яшари не сыграет, он получил травму на тренировке, столкнувшись с Хименесом. Как-нибудь справимся, главное — правильно подойти к матчу, с уважением", – сказал Аллегри.

Затем тренер пошутил по поводу Хименеса:

"Все опаздывают, он хороший игрок, ничего страшного не произошло", – заметил тренер.

В матче первого тура против "Кремонезе", Яшари отыграл 16 минут. К слову, "Милан" сенсационно уступил противнику на домашнем поле (1:2).

Поединок против "Лечче" состоится 29 августа в 21:45 по киевскому времени.

