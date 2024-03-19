IFAB запланировала революционные изменения по фиксированию офсайда

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Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) одобрил дальнейшие испытания правил в контексте определения положения «вне игры».

Об этом сообщает Football Talk.

Предлагается фиксировать офсайд только в том случае, если игрок в момента паса всем телом находится за линией последнего защитника, а не только отдельной частью

До сих пор положение «вне игры» у игрока атакующей команды фиксировалось по любой части тела, которой можно забить гл. Изменение правил может дать серьезное преимущество игрокам атаки перед защитниками.

Новые правила могут внедриться не ранее 2025 года.

Ранее в ФИФА предложили алгоритмы для определения цен на игроков.

champion.com.ua