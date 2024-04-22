ПСЖ — Лион 4:1: обзор матча Лиги 1

В пределах 30 тура французской Лиги 1 по футболу сезона-2023/24 столичный ПСЖ на домашнем стадионе разгромил Лион.

Игра завершилась с счетом 4:1 в пользу парижан.

Хозяева нанесли поражение гостям, отправив в их ворота четыре мяча. Дубль на счету испанского защитника Серхио Рамоса. Лионцы сумели ответить только одним голом.

Обзор

<em style="text-align: center; Чемпионат Франции по футболу — Лига 1

30 тур, 21 апреля

ПСЖ — Лион 4:1 (4:1)

Голлы: 1:0 — 3' Матич (автогол), 2:0 — 6' Бералдо, 3:0 — 32' Рамос, 3:1 — 37' Нуама, 4:1 — 42' Рамос

Напомним, ПСЖ в большинстве разгромил Барселону и вышел в полуфинал Лиги чемпионов.

С результатами других матчей игрового дня можно ознакомиться по этой ссылке.

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