Будущий соперник Ломаченко оценил победу Райана Гарсия над Хейни

Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший объединtнный чемпион мира в легком дивизионе Джордж Камбосос дал оценку победе Райна Гарсия над Девином Хейни, с которым он в свое время дважды встречался в ринге и оба раза проиграл.

«Посмотрел только четыре раунда (пересмотрю бой). Я только что провел 12-раундовый спарринг, у меня строгое расписание.

Поздравляю Райана. Он обманул и шокировал мир. Большое уважение моему приятелю Девину, держи голову выше. Он вернется, это единоборства, стили делают бои, так что к черту непобежденный рекорд», – заявил Камбосос.

Камбосос сейчас, как известно, готовится к поединку с Василием Ломаченко, который запланирован на 12 мая и состоится в Австралии.

Ранее Джордж Камбосос поделился планами на бой с Ломаченко.

sport.ua