ВИДЕО. Усик приехал в больницу Охматдет, которую обстреляли россияне

Instagram. Александр Усик

Боксер Александр Усик после возвращения в Украину решил лично оценить разрушения корпуса больницы Охматдет, в которую недавно попала российская ракета.

Ранее сообщалось, что фонд Усика пожертвовал 1 миллион гривен на восстановление больницы.

sport.ua