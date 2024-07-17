ВИДЕО. Усик приехал в больницу Охматдет, которую обстреляли россияне

Боксер Александр Усик после возвращения в Украину решил лично оценить разрушения корпуса больницы Охматдет, в которую недавно попала российская ракета.
Ранее сообщалось, что фонд Усика пожертвовал 1 миллион гривен на восстановление больницы.
Боксер Александр Усик после возвращения в Украину решил лично оценить разрушения корпуса больницы Охматдет, в которую недавно попала российская ракета.
Ранее сообщалось, что фонд Усика пожертвовал 1 миллион гривен на восстановление больницы.
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