Майк ТАЙСОН: «Я начал путь Джейка Пола в боксе и планирую его закончить»

Getty Images/Global Images Ukraine. Майк Тайсон

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Майк Тайсон (50-6, 44 KO) лаконично прокомментировал свои цели на бой против блогера Джейка Пола (9-1, 6 KO), который сейчас активно занимается бойцовской карьерой.

«Я начал его путь в боксе в андеркарде моего боя с Роем Джонсом-младшим и теперь планирую его закончить», – сказал Тайсон.

Отметим, что Железный Майк не совсем прав. В ноябре 2020-м году в андеркарде боя Майк Тайсон – Рой Джонс действительно состоялся поединок Пола против бывшего баскетболиста Нейта Робинсона, но это был второй бой для Джейка. В январе того же года Пол дебютировал в бою против еще одного блогера AnEsonGib.

sport.ua