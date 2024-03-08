Алонсо: Не стоит придавать значение итогам тренировки

Фернандо Алонсо возглавил протокол второй сессии свободных заездов Гран При Саудовской Аравии. Гонщик Aston Martin отметил высокую скорость машины, но попросил не делать далеко идущих выводов из итогов тренировки и дождаться квалификации. Лэнс Стролл показал шестое время, уступив напарнику полсекунды.

Фернандо Алонсо (1-й): «Хороший день. Приятно быть самым быстрым в любой сессии, но это только тренировка, поэтому мы должны твёрдо стоять на ногах и быть сосредоточенными на себе.

Мы не знаем, какие настройки двигателя использовали другие, и сколько у них было топлива в баках, поэтому не стоит придавать слишком большое значение показанным временам. Но день всё равно получился позитивным.

С машиной не возникло проблем, команда выполнила программу и продолжает оттачивать настройки AMR24, чтобы добиться от машины большей скорости».

Лэнс Стролл (6-й): «На этой трассе всегда интересно пилотировать – она быстрая и достаточно сложная.

Мы провели позитивный день и показали высокий темп в обеих сессиях на разных составах резины. Однако это только тренировки, и мы не знаем, по каким программам работали остальные.

Команда изучит собранные данные, и в квалификации мы попробуем подтвердить сильное начало уик-энда».

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