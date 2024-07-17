В Україні скасували переведення годинників. О котрій тепер дивитися ЛЧ, АПЛ та НБА?

16 липня Верховна рада України проголосувала за скасування переведення часу з зимового на літній. Цього року 27 жовтня востаннє переведуть стрілки на зимовий час. Далі переведення годинників на літній час не буде.

Спортивний коментатор Віталій Волочай пояснив, у який час з 2025 року можна буде дивитися турніри, які він коментує, а саме Лігу чемпіонів, АПЛ, Бундеслігу та НБА.

«З березня по жовтень, Ліга Чемпіонів буде о 21:00 за Києвом, АПЛ буде по суботах в 13:30 і 16:00, Бундесліга в 15:30, НБА в 1:00 і 4:30. З жовтня по березень – звичні зараз стартові години».

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