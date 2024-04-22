Рейтинг WTA. Костюк — на пороге топ-20, прогресс Снигур и Соболевой

Украинские теннисистки в обновлённом рейтинге Женской теннисной ассоциации

Первой ракеткой Украины остается Элина Свитолина, которая проводит уже 343-ю неделю в топ-20 и сохранила за собой 18-ю строчке в мировой классификации.

Марта Костюк, сыгравшая вчера в финале турнира WTA 500 в Штутгарте, вплотную приблизилась к топ-20, поднявшись на 21-е место (+6). Костюк — четвертая украинская теннисистка, занимающая столь высокое место в рейтинге. Она повторила результат Даяны Ястремской, а выше поднимались только Алена Бондаренко (№19) и Элина Свитолина (№3).

Полуфиналистка соревнований в Руане Ангелина Калинина сохранила за собой 32-е место, Даяна Ястремская опустилась на 34-ю строчку (-1), а Леся Цуренко осталась на 41-м месте. Все пять украинок, входящих в топ-50 мирового рейтинга, сыграют на этой неделе на турнире WTA 1000 в Мадриде.

Поднялась на 125-е место (+7) Дарья Снигур, которая стала чемпионкой турнира ITF в Кальви, Юлия Стародубцева опустилась на 142-ю позицию (-4), а Анастасия Соболева вошла в топ-10 украинского рейтинга, обновив свой личный рекорд — 271-е место (+29).

• Календарь турниров украинских теннисисток (WTA / ITF)

В парном рейтинге Людмила Киченок остается первой ракеткой Украины, занимая на этой неделе 18-е место в рейтинге WTA. Надежда Киченок занимает 42-е место, а Марта Костюк располагается на 63-й позиции в мировой классификации (-4).

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