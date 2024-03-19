Рейтинг WTA. Костюк обновляет личный рекорд и приближается к топ-25, Свитолина сохранила свои позиции в первой двадцатке

Украинские теннисистки в обновлённом рейтинге Женской теннисной ассоциации

По итогам турнира в Индиан-Уэллс Элина Свитолина сохранила за собой 17-ю строчку в рейтинге WTA. Первая ракетка Украины проводит 338 неделю в топ-20.

Полуфиналистка BNP Paribas Open Марта Костюк обновляет свой личный рекорд и начинает новую неделю на 26-й строчке мирового рейтинга.

Немного ухудшили свое положение в рейтинге Даяна Ястремская — 33-е место (-2), Ангелина Калинина — 36-е место (-1) и Леся Цуренко — 40-е место (-3). В ближайшие две недели все пять украинок, входящих в топ-40 рейтинга WTA сыграют на турнире WTA 1000 в Майами.

Дарья Снигур, после выхода в финал на турнире ITF W75 в Чехии, поднялась на 132-е место (+3), а вот Юлия Стародубцева опустилась на 136-ю строчку (-7).

В парном рейтинге Людмила Киченок остается первой ракеткой Украины, занимая на этой неделе 18-е место в рейтинге WTA (+2). Надежда Киченок опустилась на 54-е место (-1), а Марта Костюк располагается на 58-й позиции в мировой классификации (-1).

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> РЕЙТИНГ WTA на 18 марта 2024 года | парный разряд

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