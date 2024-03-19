Босния и Герцеговина – Украина: где смотреть онлайн матч

Сборная Украины сыграет в полуфинале плей-офф квалификации чемпионата Европы-2024 против национальной команды Боснии и Герцеговины.

Матч состоится в четверг, 21 марта на стадионе «Белино поле» в Зенице. Начало в 21:45 по киевскому времени.

Смотреть матч онлайн в Украине можно на медиасервисе MEGOGO на канал «Футбол Первый», в разделе «Спорт» и на специальном поп-ап канале, который появится на сервис в день события. Просмотр будет доступен по подпискам «Максимальная», «Спорт» или «Оптимальная». кабельных сетях и IPTV (кроме OTT*).

Подробнее о матче — читайте в нашем анонсе.

Победитель матча сыграет в финале с победителем пары Израиль — Исландия, в котором определит обладателя путевки на Евро.

Плеер с трансляцией медиасервиса Мегого

champion.com.ua