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Футбол

OVI JR на льду с отцом: сын Овечкина забил гол за команду звезд хоккея

OVI JR на льду с отцом: сын Овечкина забил гол за команду звезд хоккея

Александр Овечкин с сыном Сергеем. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

OVI JR на льду с отцом: сын Овечкина забил гол за команду звезд хоккея

Александр Овечкин. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

OVI JR на льду с отцом: сын Овечкина забил гол за команду звезд хоккея

Сергей Овечкин. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

OVI JR на льду с отцом: сын Овечкина забил гол за команду звезд хоккея

Илья Ковальчук. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

OVI JR на льду с отцом: сын Овечкина забил гол за команду звезд хоккея

Александр Якушев. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

OVI JR на льду с отцом: сын Овечкина забил гол за команду звезд хоккея

Сергей Овечкин в команде «Легенды хоккея». Фото Дарья Исаева, «СЭ»

OVI JR на льду с отцом: сын Овечкина забил гол за команду звезд хоккея

Сергей Овечкин и его партнеры по команде Евгений Кузнецов и Алексей Морозов. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

OVI JR на льду с отцом: сын Овечкина забил гол за команду звезд хоккея

Звездный коридор для хоккеиста Овечкина-младшего. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

OVI JR на льду с отцом: сын Овечкина забил гол за команду звезд хоккея

На льду Овечкин-младший. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

OVI JR на льду с отцом: сын Овечкина забил гол за команду звезд хоккея

Два Овечкина на льду в Красногорске. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

OVI JR на льду с отцом: сын Овечкина забил гол за команду звезд хоккея

Шайбу забросил Сергей Овечкин! Фото Дарья Исаева, «СЭ»

OVI JR на льду с отцом: сын Овечкина забил гол за команду звезд хоккея

Поздравления от партнеров Сергею Овечкину. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

OVI JR на льду с отцом: сын Овечкина забил гол за команду звезд хоккея

Вячеслав Фетисов и Сергей Овечкин. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

OVI JR на льду с отцом: сын Овечкина забил гол за команду звезд хоккея

Александр Овечкин и его сын Сергей с участниками матча. Фото Дарья Исаева, «СЭ» 1/14

Александр Овечкин в новом интервью «СЭ» заявил, что не будет заставлять своего ребенка заниматься хоккеем. Однако старший сын нападающего «Вашингтона» — Сергей — уже сейчас отлично стоит на коньках и с удовольствием выходит на лед.

В субботу 4-летний Овечкин-младший сыграл с отцом против команды блогеров в последний день детского турнира «Кубок Александра Овечкина» в Красногорске.

Партнерами Сергея Александровича на площадке стали звезды отечественного хоккея Вячеслав Фетисов, Александр Якушев, Алексей Морозов, Евгений Кузнецов, Илья Ковальчук.

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