OVI JR на льду с отцом: сын Овечкина забил гол за команду звезд хоккея

Александр Овечкин с сыном Сергеем. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Александр Овечкин. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Сергей Овечкин. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Илья Ковальчук. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Александр Якушев. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Сергей Овечкин в команде «Легенды хоккея». Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Сергей Овечкин и его партнеры по команде Евгений Кузнецов и Алексей Морозов. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Звездный коридор для хоккеиста Овечкина-младшего. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

На льду Овечкин-младший. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Два Овечкина на льду в Красногорске. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Шайбу забросил Сергей Овечкин! Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Поздравления от партнеров Сергею Овечкину. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Вячеслав Фетисов и Сергей Овечкин. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Александр Овечкин и его сын Сергей с участниками матча. Фото Дарья Исаева, «СЭ» 1/14

Александр Овечкин в новом интервью «СЭ» заявил, что не будет заставлять своего ребенка заниматься хоккеем. Однако старший сын нападающего «Вашингтона» — Сергей — уже сейчас отлично стоит на коньках и с удовольствием выходит на лед.

В субботу 4-летний Овечкин-младший сыграл с отцом против команды блогеров в последний день детского турнира «Кубок Александра Овечкина» в Красногорске.

Партнерами Сергея Александровича на площадке стали звезды отечественного хоккея Вячеслав Фетисов, Александр Якушев, Алексей Морозов, Евгений Кузнецов, Илья Ковальчук.

Источник