Боттас: По сравнению с Монако наши дела идут уже лучше

У гонщиков Sauber неплохое настроение, поскольку оба считают, что команда добилась заметного прогресса по сравнению с предыдущим этапом.

Валттери Боттас (14-й): «Похоже, по сравнению с Монако в этот уик-энд наши дела идут уже лучше, и это, разумеется обнадёживает.

Дождь повлиял на ход обеих сессий, а это означает, что каждый раз, когда мы выезжали на трассу, условия успевали измениться, и надо было менять шины. Этой усложняло получение детальной информации о поведении машины.

Тем не менее впечатление о работе С44 вполне позитивное, и во второй сессии мы смогли проехать довольно много кругов, собрав полезную информацию, с которой команде ещё предстоит поработать.

Прогноз обещает переменчивую погоду, поэтому в завтрашней квалификации важно в полной мере доверять машине и выжимать из неё всё до предела, вне зависимости от того какими будут условия».

Гуаньюй Чжоу (17-й): «Здорово вернуться в Монреаль, хотя первый день уик-энда для всех был сложным. Во время первой тренировки я ожидал, что сцепление на мокром асфальте будет всё-таки выше, но началось аквапланирование, хотя мне ещё повезло, что машина получила не слишком сильные повреждения.

Команда отлично потрудилась, подготовив её ко второй сессии, и мы смогли поработать на трассе и на сухом асфальте, и в условиях дождливой погоды. Но поскольку состояние трассы всё время менялось, сложно сказать, какие позиции мы занимаем, хотя можно однозначно сказать, что поведение машины стало явно лучше, чем было в Монако. Я готов продолжить работу на трассе в субботу».

Источник