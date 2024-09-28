«Как понимать Ф1» – новая книга о любимом спорте

В странах с развитой автоспортивной культурой хорошая книга на гоночные темы всегда считалась отличным подарком на Рождество. В издательском бизнесе это хорошо знают, поэтому часто планируют выпуск новинок на последние месяцы года, и вот очередное тому подтверждение.

7 ноября в Великобритании выходит в продажу труд, написанный Дженни Гау, которая много лет работает в паддоке чемпионата мира в качестве корреспондента BBC.

Пожалуй, это можно считать нерядовым событием, да и слово «труд» не кажется преувеличением – и вот почему. Во-первых, женщины крайне редко пишут книги про Формулу 1, во-вторых, Дженни Гау многое пришлось преодолеть, чтобы довести свой проект до конца.

Дело в том, что около двух лет назад, когда ей было всего 45, она перенесла тяжёлый инсульт, после которого ей фактически пришлось заново учиться ходить, читать, писать и, самое главное, говорить. А ведь для радиожурналиста голос – его главный рабочий инструмент.

Но Дженни справилась – помогла современная медицина, поддержка семьи и друзей, но, что ещё важнее, она проявила колоссальную волю, смогла не только восстановиться, но и вернулась в паддок.

«Я написала книгу, – сообщила Дженни. – Она о Формуле 1, и я надеюсь, что она вам понравится. За 20 месяцев, прошедших после инсульта, я заново училась писать, читать и говорить, что потребовало самоотверженности и стойкости, а от многих других людей – любви и заботы обо мне.

И вот результат…»

Книга называется «Как понимать Формулу 1», но у неё есть и подзаголовок: «Ту, которая показана в Drive to Survive».

Как можно догадаться, речь о том, что если знания почтенной публики о Формуле 1 ограничиваются тем, что она почерпнула из популярного документального сериала, то у неё может сложиться несколько искажённое представление о чемпионате мира. Дженни отлично знает, о чём пишет, ведь в этом сериале она выступала в качестве одного из экспертов.

Вот как отзываются о Дженни и её книге те немногие, кто уже успел с ней познакомиться.

«Работа Дженни состоит в том, чтобы идти туда, куда многим лучше не соваться. Чтобы работать на пит-лейн, на стартовом поле, даже и в паддоке, нужны смелость и стойкость. Чтобы во всём разбираться и задавать трудные вопросы, необходимо приложить огромные усилия, но Дженни всё это по силам!» – пишет Деймон Хилл, чемпион мира 1996 года, в анонсе к книге, которую выпустит известное издательство Penguin Books.

А вот мнение Валттери Боттаса, и он, конечно, не мог не пошутить в своём стиле: «Это очень интересное чтение для старых и новых поклонников Ф1 – эта книга информирует, учит и развлекает. Это поистине исчерпывающий путеводитель по Формуле 1, рассказывающий о ней всё от А до Я (а самое главное, там есть и Б)».

Нет сомнений, что книга найдёт своего читателя, тем более учитывая впечатляющую историю самой Дженни.

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