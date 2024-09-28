Пекин. Экс-россиянка станет соперницей Стародубцевой в третьем круге, Пегула и Гауфф стартовали с побед

Результаты матчей пятницы на турнире WTA 1000 в столице Китая

Пекин, Китай • 25 сентября – 6 октября • хард • $3,211,715

Действующая чемпионка: Ига Швёнтек (Польша)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Элина Аванесян (Армения) – Кэролайн Доулхайд (США, 33) 6:3, 5:7, 6:2

Юлия Стародубцева (Украина, Q) – Катержина Синякова (Чехия, 27) 6:2, 6:2

Пэйтон Стёрнс (США) – Лейла Фернандес (Канада, 20) 7:5, 6:2

Анна Калинская (-, 10) – Хейли Баптист (США, Q) 3:6, 7:6(2), 7:6(5)

Кэти Волынец (США) – Марта Костюк (Украина, 14) 7:5, 6:3

Наоми Осака (Япония) – Юлия Путинцева (Казахстан, 21) 3:6, 6:4, 6:2

Кэти Бултер (Великобритания, 26) – Тэйлор Таунсенд (США) 6:4, 6:4

Коко Гауфф (США. 4) – Клара Бюрель (Франция) 7:5, 6:3

Чжан Шуай (Китай, WC) – Эмма Наварро (США, 6) 6:4, 6:2

Грет Миннен (Бельгия) – Анастасия Потапова (-, 28) 7:5, 2:6, 6:4

Магдалена Френх (Польша, 23) – Алиша Паркс (США, Q) 6:4, 5:7, 6:4

Диана Шнайдер (-, 12) – София Кенин (США) 6:2, 6:3

Паула Бадоса (Испания, 15) – Виктория Томова (Болгария) 6:3, 6:2

Ребекка Шрамкова (Словакия, Q) – Екатерина Александрова (-, 22) 5:7, 6:4, 6:3

Вероника Кудерметова (-, 32) – Ван Синьюй (Китай) 3:6, 6:4, 7:5

Джессика Пегула (США, 2) – Диан Парри (Франция) 6:1, 7:6(4)

Элина Аванесян сыграет против Юлии Стародубцевой в третьем круге турнира. Напомним, что в начале августа теннисистка сменила своё российское гражданство и тепер представляет в Туре Армению.

Чжан Шуай (№595 WTA) впервые за два года сыграла против соперницы из топ-10 и снова одержала победу. В целом китайская теннисистка выиграла уже девятый такой матч. Напомним, что перед выступлением в Пекине Чжан Шуай проиграла 24 матча подряд, что стало новым рекордом в обоих Турах.

Ребекка Шрамкова, которая на предыдущей неделе выиграла свой дебютный титул на турнире WTA 250 в Хуахине, продлила свою беспроигрышную серию.

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