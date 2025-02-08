15-летняя школьница из Индии дошла до полуфинала на турнире WTA 125 и установила новое возрастное достижение

На турнире WTA 125 Mumbai Open, крупнейшем профессиональном женском теннисном соревновании в Индии, настоящий прорыв совершила 15-летняя местная школьница



Маая Раджешваран Ревати, входящая в топ-60 юниорского рейтинга, начала турнир в квалификации, получив wild card от организаторов. Не имея профессионального рейтинга и выступая всего на пятом взрослом турнире в карьере, она сумела не только пройти в основную сетку, но и дойти до полуфинала, обыграв по дороге Ирину Шиманович (-, №225 WTA), экс-31-ю ракетку мира Зарину Дияс (Казахстан, №353 WTA) и Мей Ямагучи (Япония, №285 WTA). Сегодня она встретится с пятой сеяной Жиль Тайхманн (Швейцария, №117 WTA).

Раджешваран Ревати стала первой теннисисткой, родившейся в 2009 году, которая добралась до этой стадии турнира такого уровня.

«Все это для меня в новинку», — призналась Раджешваран Ревати в интервью wtatennis.com после победы в четвертьфинале.

До этой недели индийская теннисистка никогда не встречалась на корте с соперницами из топ-300, однако на турнире в Мумбаи она уверенно навязывает свою игру более возрастным и опытным оппоненткам, демонстрируя мощный атакующий теннис.

«Я всегда играла агрессивно, с того самого момента, как впервые взяла в руки ракетку», — рассказала Раджешваран Ревати. А случилось это не так давно: она начала заниматься теннисом как дополнительным спортом в восемь лет. Лишь в десять лет она осознала, что хочет играть в теннис профессионально.

В конце прошлого года Маая приняла важное решение – для максимального раскрытия своего потенциала ей необходимо тренироваться за пределами Индии. Проведя неделю в Академии Рафаэля Надаля на Майорке, она получила предложение о годовом контракте и в этом месяце переедет на испанский остров.

Раджешваран Ревати повезло воочию наблюдать тренировки Рафаэля Надаля перед его последним выступлением в карьере на Кубке Дэвиса в прошлом году.

«Это одно из моих самых любимых воспоминаний», – поделилась она своими впечатлениями. «Человек, который выиграл столько титулов, по-прежнему горит жаждой побед – это невероятно впечатляет».

Раджешваран Ревати перенесла эту же энергетику на корт в Мумбаи, где уже трижды выигрывала решающие третьи сеты.



«Меня радует, что я сохраняла высокий уровень игры на протяжении всех поединков», – отметила она. «Это то, над чем я работала, потому что раньше у меня случались сильные спады по ходу матчей.

Я сыграла очень много трехсетовых матчей за последние месяцы и выиграла большинство из них. Если дело доходит до третьего сета, у меня совсем другое мышление. Даже если я проигрываю второй сет, я могу полностью перезагрузиться. В каждом из моих трехсетовиков на этой неделе я брала первый сет, затем уступала во втором, но выигрывала в третьем».

В истории рейтинга WTA только одна индийская теннисистка входила в топ-100 – Саня Мирза, достигшая 27-й строчки в 2007 году. Позже она стала первой ракеткой мира в парном разряде и завершила карьеру в 2023 году. Шестикратная победительница турниров Grand Slam в паре стала настоящим ориентиром для Раджешваран Ревати.

«Если ты говоришь в Индии, что занимаешься теннисом, то имя Мирзы всегда первое, что приходит людям в голову», – сказала юная теннисистка. «Я всегда смотрела на нее как на пример для подражания».

«Моя главная цель в теннисе – выигрывать турниры Grand Slam и стать первой ракеткой мира», – уверенно заявляет 15-летняя теннисистка.

Цели на 2025 год: «Преуспеть на юниорских «мэйджорах» – я впервые сыграю в основных сетках этих турниров. Но так как после Мумбаи я войду в топ-700, мне придется выступать и на женских турнирах ITF. Переход во взрослый тур происходит быстрее, чем я ожидала».

Любимый школьный предмет: «История, однозначно. Пока что индийская история. Индия – страна с богатой культурой, и мне это всегда было интересно. Но уже в следующем месяце я начну изучать всемирную историю».

Любимое занятие вне корта: «Я живу в городе (Коимбатур, Тамилнад), но если немного отъехать, вокруг полно гор, и мне очень нравится ходить в походы. Это позволяет мне отвлечься от городской суеты. Это что-то очень умиротворяющее».



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