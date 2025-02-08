Кто станет следующим соперником Ломаченко? Переговоры продолжаются

Getty Images/Global Images Ukraine. Василий Ломаченко

Всемирная боксерская федерация (IBF) приняла решение провести бой за титул временного чемпиона мира в легком весе, пока обладатель полноценного пояса Василий Ломаченко продолжает восстанавливаться после травмы.

Однако, возникла проблема – участники предстоящего поединка Заур Абдуллаев (20–1, 12 КО) и Рэймонд Мураталья (22–0, 17 КО) никак не могут договориться о встрече.

8 января руководство IBF предоставило 15 дней для сделки, после чего должны были состояться промоутерские торги. Представители спортсменов попросили дать им еще немного времени, и федерация увеличила этот срок еще на 15 дней.

Накануне стало известно, что Top Rank и RCC Boxing, которые представляют интересы боксеров, запросили очередную отсрочку. В IBF пошли на встречу промоутерам, но ожидается, что больше федерация не будет соглашаться на такие предложения и до конца февраля все-таки проведет промоутерские торги.

Есть решение IBF. Известно, когда Ломаченко может потерять титул чемпиона

sport.ua