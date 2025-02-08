В Мехико ищут возможность продлить контракт

Контракты с трассами, принимающими Гран При, истекают в этом году в Мехико, Имоле и Лас-Вегасе.

Вегас не потеряет Гран При. Контракт на проведение этой гонки Формула 1 фактически подписывает сама с собой, являясь промоутером этапа. Этап в Имоле может попасть в ротацию, получая Гран При раз в несколько лет. Меньше всего шансов у Мексики.

Ещё недавно трибуны на автодроме имени братьев Родригес были заполнены полностью, но после ухода Серхио Переса и зрительский интерес упал, и финансирование значительно сократилось. Промоутеры пытаются найти решение.

Алехандро Соберон, исполнительный директор компании CIE, промоутера мексиканского этапа: «Как организаторы этапа мы очень обеспокоены отсутствием Серхио на стартовом поле и пытаемся найти способ продлить контракт с Формулой 1.

Сейчас мы способны предоставить зрителям гораздо лучшее шоу, чем пять лет назад, поэтому я думаю, что конкуренции гонщиков и других ярких красок нашего шоу будет достаточно, чтобы поддерживать интерес публики».

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