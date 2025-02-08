Диего Арройо назвал переход в Шахтер самым важным днем для его семьи

Боливийский защитник Диего Арройо, недавно ставший игроком донецкого «Шахтера», дал свое первое интервью после перехода. Футболист отметил значимость клуба и выразил радость по поводу нового этапа в карьере.

Игрок заявил, что он невероятно счастлив стать частью украинской команды.

«Я очень рад присоединиться к команде. Для меня без преувеличения большая честь быть здесь, в «Шахтере», клубе с большой историей. Я очень взволнован и буду делать все возможное, чтобы доказать, что действительно заслужил право выступать в этой футболке», — поделился Арройо.

Также защитник отметил, что этот момент важен не только для него, но и для всей его семьи.

«Они все были заинтересованы в этом переходе, мы очень рады, что я могу быть здесь. Уже сейчас я могу доказывать непосредственно на футбольном поле то, на что способен, и достойно претворить в жизнь нашу общую мечту», — добавил он.

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