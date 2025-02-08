Главный тренер "Тотенхэма" Анже Постекоглу оценил выступления новичков клуба в матче против "Ливерпуля".
По его словам, Кевин Дансо и Матис Тель хорошо показали себя в матче и будут становиться лучше.
"Думаю, что Кевин Дансо был действительно хорош Матис Тель, был хорош, учитывая, что мы выпустили его в сложный вечер.
Я уверен, что они помогут нам, и я уверен, что они будут чувствовать себя лучше после вчерашнего вечера, когда они провели свою первую игру и двинулись дальше", – сказал тренер.
Напомним, Кевин Дансо дебютировал в стартовом составе "Тоттенхэма". Матис Тель вышел в конце первого тайма после получения травмы Ришарлисона.
"Тоттенхэм" уступил "Ливерпулю" на "Энфилде" (0:4) и вылетел из Кубка английской лиги.