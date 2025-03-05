«Дело Хорнера» получит продолжение

В феврале прошлого года сотрудница команды обвинила руководителя Red Bull Racing Кристиана Хорнера в «неподобающем поведении», что стало началом серьёзного кризиса и сделало публичной борьбу за власть в чемпионской команде.

Несмотря на то, что проведённые расследования дважды оправдали Хорнера по всем пунктам, обвинившая его сотрудница не сдаётся. По данным De Telegraaf, она обратилась в трудовой суд, специализирующийся на спорах между работодателями и работниками, где дело будет рассмотрено в январе 2026 года.

Юристы Хорнера ходатайствовали о закрытом характере процесса, с чем суд согласился. Пока ограничения не сняты, британские СМИ не могут писать об этом деле.

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