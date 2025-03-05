ЧАРЛЬЗ: «Он справедливо завалил Усика, какие вообще вопросы?»

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Тренер чемпиона мира Даниэля Дюбуа Дон Чарльз высказался о возможном бое-реванше с Александром Усиком и вспомнил первый поединок против украинца.

«В первом бою Дюбуа справедливо завалил Усика на канвас, какие вообще вопросы? Почему-то там посчитали удар ниже пояса, хотя этого не было.

Однако отдадим должное Усику, он изъявил желание провести реванш. Мы склоняемся именно к этому варианту. В этом есть большой смысл, ведь у обоих есть история. Это отличная возможность снова подраться с Усиком», – сказал Чарльз.

В 2023 году Дюбуа проиграл нокаутом Усику в 9 раунде. В 5-м раунде Дюбуа откровенно пробил ниже пояса, и Усик долго приходил в себя.

sport.ua