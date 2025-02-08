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Футбол

Лидер чемпионата Турции представил специальную форму. Фото

Лидер чемпионата Турции представил специальную форму. Фото

    • Лидер чемпионата Турции представил специальную форму.

    "Галатасарай" в сотрудничестве с Puma выпустили специальную форму.

    По информации Footy Headlines, футболка преимущественно чёрного цвета с большими, тонкими, плотно прилегающими V-образными мотивами на передней части.

    В центре футболки изображён лев.

    "Всегда готов к бою. Дайте волю своему внутреннему льву с новой специальной майкой 2024/25", – написал "Галатасарай".

    Также на футболке присутствуют логотипы из металлического чёрного материала и разноцветные манжеты на рукавах, символизирующие цвета команды.

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    Напомним, что "Галатасарай" сейчас лидирует в турецкой Суперлиге, опережая второй "Фенербахче" на шесть баллов.

    www.ua-football.com

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