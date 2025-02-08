Президент FIA подтвердил причину увольнения Херберта

На прошлой неделе в FIA объявили, что Херберт больше не будет работать стюардом, поскольку в 2024-м он не раз высказывал в СМИ свою позицию. Порой – весьма резкую.

Президент FIA Мохаммед Бен Сулайем подтвердил – причиной отстранения бывшего гонщика Формулы 1 Джонни Херберта от роли стюарда Гран При стал «конфликт интересов», несовместимый с этой работой.

Сулайем сообщил, что Херберт расстался с работой в федерации по обоюдному согласию, признав, что у него действительно был конфликт интересов.

Вопрос закрыт. Мы писали о том, что после расставания с FIA Херберт согласился стать главным послом бренда Lola.

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