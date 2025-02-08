Турки Аль-Шейх собрался проводить бои в Эйфелевой башне и тюрьме

Getty Images/Global Images Ukraine. Турки Аль-Шейх

Руководитель Генерального управления Саудовской Аравии по вопросам развлечений Турки Аль аш-Шейх рассказал, что рассматривает варианты проведения боксерских поединков в нестандартных для этого вида спорта местах:

«Что вы думаете, если однажды в тюрьме Алькатрас состоится поединок боксеров? Это музей. Я неоднократно думал о том, чтобы провести бой не только на ринге, но и в других местах. Пирамиды в Мексике, Эйфелевая башня, Колизей в Италии или где-нибудь в горах. Ван нравится такое?

Если власти этих регионов согласятся на мою идею, это будет идеальное место. Я даже думал о большом авианосце в Нью-Йорке. Вы скажете, что это странно. Но это невероятные места. Мне определенно нравится эта идея», – поделился мнением Турки.

Ранее сообщалось, что аль-Шейх может провести турнир, в котором сойдутся четыре сильнейших боксера первого среднего веса.

sport.ua