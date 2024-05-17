Риккардо: У меня проблемы в некоторых поворотах

Юки Цунода показал третий результат во второй тренировке в Имоле и достаточно высоко оценивает свои шансы квалифицироваться в первой десятке. Его напарник по команде RB Даниэль Риккардо показал одиннадцатое время и тоже рассчитывает на выход в финал, хотя отметил, что не до конца доволен настройками.

Юки Цунода (3-й): «Я доволен. Мы провели успешный день, а машина вела себя стабильно с первого круга в первой сессии, поэтому я с воодушевлением жду предстоящие дни нашего домашнего этапа.

Мы вернулись к привычному графику уик-энда, и благодаря этому я чувствую меньше стресса, поскольку знаю, что у меня есть время добиться прогресса и постепенно наращивать темп. В то же время у нас была скорость с первого круга, и мы просто должны продолжать прогрессировать и выжимать максимум из машины.

Высока вероятность занять место в первой десятке в квалификации, но произойти может всё, что угодно, ведь борьба в середине пелотона очень плотная, поэтому нужно сохранять концентрацию.

Разумеется, я стремлюсь к как можно более высокой позиции, но в то же время сосредоточен на том, чтобы раскрыть скоростной потенциал машины».

Даниэль Риккардо (11-й): «Я рад вернуться к нормальному формату уик-энда. Если раньше, когда я показывал одиннадцатое время, то обычно чувствовал, что проехал хороший круг, то сегодня это не так. Я продолжаю искать возможности поехать быстрее на этой трассе. У меня проблемы в некоторых поворотах, и нам определённо нужно улучшить настройки.

Вечером мы кое-что скорректируем, и в завтрашней тренировке оценим, позволили ли настройки прибавить в областях, в которых мы можем это сделать.

Я настроен позитивно, поскольку считаю, что мы в хорошей форме – Юки это доказал своим отличным кругом во второй сессии. Мы не знаем, что планируют делать соперники, но наша цель – быть достаточно быстрыми для выхода в финал».

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