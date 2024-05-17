Мбаппе потратил 520 000 евро на картину Пеле на благотворительном аукционе ПСЖ

Звезды ПСЖ собрались на гала-ужине клуба

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В четверг вечером звезды "ПСЖ" собрались на гала-ужине клуба, чтобы помочь собрать средства для Фонда столичного клуба, официальной благотворительной организации чемпионов Лиги 1.

Килиан Мбаппе отдал 520 000 евро за картину легендарного бразильского футболиста Пеле.

Форвард обошел своего одноклубника Ашрафа Хакими в ожесточенной борьбе за картину одного из величайших игроков в истории футбола. Этот шедевр был предназначен для продажи на гала-вечере "ПСЖ" в прошлом году, но мероприятие было отменено из-за трагического инцидента во время верховой езды с участием голкипера Серхио Рико.

Картина под названием "O REI", что в переводе с португальского означает "Король", была создана современным французским художником Александром Хопаре. Ее начальная цена на аукционе составляла 5 000 евро, но когда Хакими и Мбаппе вступили в борьбу за лот, она была продана в сто раз дороже.

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