Карен Чухаджян – Гарри Скарф. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Вечером 17 мая в немецком Гамбурге пройдет шоу бокса с участием украинского боксера.
На ринг выйдут украинец Карен Чухаджян (23–2, 13 KO) и британец Гарри Скарф (13–2, 3 KO)
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Этот поединок носит статус боя-элиминатора по версии IBF в полусреднем весе.
Чемпионским поясом по этой версии владеет американец Джарон Эннис, у которого назначен на 13 июля бой з канадцем Коди Кроули.
В предыдущем поединке в октябре 2023 года 28-летний Чухаджян нокаутировал в 9-м раунде Пьетро Россетти из Италии.
Чухаджяну будет непросто против Скарффа. Гарри – непредсказуемый соперник
Карен Чухаджян – Гарри Скарф. Смотреть онлайн LIVE
Основной кард шоу начнется в 21:00 по киевскому времени, главный бой ожидается около полуночи.
📺 Видеотрансляция
Постер поединка
Файткард шоу бокса в немецком Гамбурге
Церемония взвешивания
Карен Чухаджян и Гарри Скарфф прошли процедуру взвешивания, оба вложились в нужный вес