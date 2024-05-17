Карен Чухаджян – Гарри Скарф. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Twitter. Скарф и Чухаджян

Вечером 17 мая в немецком Гамбурге пройдет шоу бокса с участием украинского боксера.

На ринг выйдут украинец Карен Чухаджян (23–2, 13 KO) и британец Гарри Скарф (13–2, 3 KO)

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Этот поединок носит статус боя-элиминатора по версии IBF в полусреднем весе.

Чемпионским поясом по этой версии владеет американец Джарон Эннис, у которого назначен на 13 июля бой з канадцем Коди Кроули.

В предыдущем поединке в октябре 2023 года 28-летний Чухаджян нокаутировал в 9-м раунде Пьетро Россетти из Италии.

Чухаджяну будет непросто против Скарффа. Гарри – непредсказуемый соперник

Карен Чухаджян – Гарри Скарф. Смотреть онлайн LIVE

Основной кард шоу начнется в 21:00 по киевскому времени, главный бой ожидается около полуночи.

📺 Видеотрансляция

Постер поединка

Файткард шоу бокса в немецком Гамбурге

Церемония взвешивания

Карен Чухаджян и Гарри Скарфф прошли процедуру взвешивания, оба вложились в нужный вес

Чухаджян – 66,6 кг, Скарфф – 66,2 кг.

sport.ua