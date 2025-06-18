Берлин. Жабер обыграла пятую ракетку мира и вышла в четвертьфинал, Бадоса победила Наварро

Результаты матчей среды на турнире WTA 500 в Германии



Берлин, Германия • 16-22 июня • трава • $1,064,510

Действующая чемпионка: Джессика Пегула (США)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Онс Жабер (Тунис, LL) – Жасмин Паолини (Италия, 4) 6:1, 6:3

Людмила Самсонова (-) – Джессика Пегула (США, 3) 6:7(8), 7:5, 7:6(5)

Паула Бадоса (Испания, 8) – Эмма Наварро (США) 7:6(2), 6:3

Онс Жабер (№61 WTA) одержала восьмую в карьере победу над соперницей из топ-5 рейтинга, прервав серию из семи поражений в таких матчах. В последний раз туниске это удавалось в июле 2023 года на Уимблдоне. Также отметим, что в этом сезоне Жабер проигрывала Паолини на турнирах WTA 1000 в Майами и Риме.

Паула Бадоса (№10 WTA) взяла реванш у Эммы Наварро за поражение в прошлом году на US Open и записала в свой актив 15-ю победу над соперницей из топ-10. В этом сезоне испанка была сильнее Коко Гауфф (№3) на Australian Open.

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Фото: Getty Images.

btu.org.ua