Жасмин Паолини: «Я никогда не мечтала об этом, но вот я здесь, в финале турнира Большого Шлема»

Итальянская теннисистка Жасмин Паолини поделилась эмоциями после победы над Миррой Андреевой в полуфинале Открытого чемпионата Франции

О дебютном финале на «мэйджоре»

— Я очень счастлива. Очень-очень счастлива. Выйти в финал турнире Большого Шлема — это замечательные эмоции. Даже не знаю… Кажется, это что-то невозможное, знаете (смеётся), но это правда. Так что я очень счастлива, что дошла до финала.

Об эмоциях в четвертьфинале и полуфинале

— Именно сегодня я очень переживала. Этот матч против Андреевой отличался от матча против Рыбакиной. Я проиграла ей месяц назад, и это был действительно тяжелый поединок и ментально, и физически, потому что она играет так стабильно. Я очень нервничала, но, когда вышла на корт, старалась просто бить по мячу, быстро двигаться, быть в моменте, играть очко за очком. Когда я сделала брейк в первом сете, то стала чувствовать себя лучше и лучше. Но в целом это был немного не такой матч, как против Елены. Елена играет очень агрессивно, поэтому и матч получился другим.

О том, мечтала ли сыграть в финале турнира Grand Slam

— Это трудный вопрос, представляла ли я себе такое… Конечно, я смотрела финалы турниров Большого Шлема, видела других итальянских игроков в финалах, видела как они выигрывали. Но представить, что я могу такое делать, — это было трудно. Конечно, мне бы этого хотелось, но для меня это было что-то сумасшедшее. Поэтому сейчас я очень счастлива и удивлена также. Когда я начала играть в теннис, я просто наслаждалась игрой. Потом мечтала играть профессионально. Но я никогда не мечтала о статусе первой ракетки мира, о титуле на «мэйджоре», о месте в топ-10 рейтинга… Никогда у меня не было таких больших мечтаний.

Я надеялась, я думала, что шаг за шагом я могу достичь каких-то более близких для меня целей, но вот так, чтобы мечтать… Нет, так далеко в своих мечтах я не заходила. И я думаю, что это не очень хорошо. Думаю, что мечтать — это важно. Поэтому мне было странно слышать, как Новак Джокович еще ребенком говорил, что хочет быть первым и выиграть Уимблдон. Я смотрела на это и думала, невероятно, что ребенок может о таком мечтать. Или как Янник Синнер в 15 говорил, что мечтает стать первым. Для меня все было иначе. Я никогда об этом не мечтала, но вот я в финале турнира Большого Шлема. Думаю, я просто другой человек.

Об общении на польском языке и отношениях с Игой Швёнтек (Жасмин Паолини имеет польские корни со стороны матери)

— Я стараюсь разговаривать на польском, но это нелегко. Я немного стесняюсь, потому что я не чувствую себя особенно уверенно в общении. Но, конечно, когда я вижу Игу, то я поздравляю ее с победой и титулом. И так же и она. Она поздравила меня после турнира в Дубае. Когда мы видимся в раздевалке, она желает мне удачи. Поэтому, я стараюсь разговаривать на польском языке, но, знаете, это не просто для меня. Но, да, с Игой мы общаемся.

btu.org.ua