ТМ. Хозяева потеряли преимущество в два мяча. Шотландия – Финляндия 2:2. Обзор матча и видео голов

Тартановая армия не удержала победный счет
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В первом тайме команды не открыли счет. После перерыва подопечным Кларка быстро удалось установить двойное преимущество. На 57-й минуте в составе Суоми произошла замена – на поле появился Оливер Антман. Именно он принес гостям ничью и оформил гол+пас.
Следующий матч коллектив автономии Соединенного Королевства сыграет уже на Евро против Германии (14 июня). "Филины" будут отдыхать до сентября – тогда стартует Лига наций.
Смотрите обзор контрольного матча Шотландия – Финляндия
Глазго. Хэмпден Парк
Шотландия – Финляндия 2:2
Голы: Хосконен, 54 (а), Шенкленд, 58 – Каллман, 72, Антман, 85 (п)