Известный ресурс привел примеры, почему Усику нельзя возвращаться в крузера

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Абсолютный чемпион в супертяжелом весе Александр Усик (22-0, 14 КО) заявил о том, что собирается вернуться в первый тяжелый вес, где он также был абсолютным чемпионом. Известный портал Boxingscene отреагировал на это признание статьей, в которой вспомнил известных бойцов, которые на поздних этапах карьеры опускались в весе.

Автор статьи Мэтт Кристи вспомнил Роя Джонса-младшего, Криса Берда и Оскара Де Ла Хойю.

Рой Джонс в 2003 поднялся в супертяжелый вес и завоевал титул WBA, победив Джона Руиса. После этого он опустился полутяжелый вес, где провел два боя против Антонио Тарвера. И если в первом бою ему отдали победу, то во втором он был нокаутирован за два раунда и уже никогда не был прежним.

Экс-чемпион в хевивейте Крис Берд решил сделать что-то подобное после поражения в 2007 году от Александра Поветкина. Восемь месяцев спустя, сбросив более 17 кг, он в 37 лет перешел в полутяжелый вес. В мае 2008 года Берд был разбит Шоном Джорджем за девять раундов.

В декабре того же года Оскар Де Ла Хойя вернулся в полусредний вес впервые за семь с половиной лет, в возрасте 35 лет. Мэнни Пакьяо избил Де Ла Хойю до такой степени, что тот отказался продолжать после восьми раундов.

Также автор вспомнил и удачный пример Нонито Донэйра, который после завоевания пояса в полулегком весе сумел вернуться в легчайший вес и снова стать чемпионом спустя 7 лет. В возрасте 35 лет Донэйр завоевал еще один пояс, а в 38 лет – еще один в том же дивизионе.

sport.ua