Даниэль Риккардо: Чувствуется, что мы в хорошей форме

Гонщики Visa RB в целом довольны итогами первого дня канадского уик-энда, особенно Даниэль Риккардо, который завершил пятничные тренировки на пятой строчке протокола.

Даниэль Риккардо (5-й): «День сложился хорошо, у меня остались довольно неплохие впечатления. Хотя перед началом первой тренировки казалось, что нам сегодня вообще не удастся поработать на трассе, поэтому я доволен, что в итоге во второй сессии мы смогли проехать немало кругов на резине обоих составов.

Чувствуется, что мы в хорошей форме, поэтому я думаю, что сегодня нам не придётся слишком много работать – надо лишь немного подкорректировать настройки.

Утром трасса довольно быстро подсыхала, и обновлённое асфальтовое покрытие намного более гладкое, чем было раньше, поэтому похоже, что шины на ней работают с меньшими нагрузками.

Полагаю, если и в субботу нам предстоит работать в условиях переменчивой погоды, то важно будет в нужные моменты правильно выбирать резину».

Юки Цунода (8-й): «Для команд день сложился позитивно; если же говорить обо мне, то надо будет постараться добиться улучшений в ряде областей. Но в целом из-за того, что погода несколько раз менялась, работать на трассе было весело.

Для меня было полезно собрать информацию о работе промежуточной резины на мокрой трассе, ведь в этом году мы на таких шинах почти не ездили.

Понятно, что все работали по своим программам, но в плане темпа мы находимся на неплохом уровне. Мне кажется, мы нормально отработали в условиях дождливой погоды, и в целом я уверен в поведении машины как на мокрой трассе, так и на сухом асфальте».

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