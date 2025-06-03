Джеймс Ваулз: Мы отыграемся уже в Монреале

После четырёх результативных этапов подряд в Барселоне сбылись худшие ожидания Williams, и в минувший уик-энд команда очков не заработала. Карлос Сайнс финишировал только 14-м, что, разумеется, расстроило его болельщиков, а Алекс Элбон вообще сошёл с дистанции из-за повреждений, полученных его машиной в двух инцидентах.

Но главная проблема в том, что FW47 неважно справлялась с затяжными и скоростными поворотами каталонского кольца, однако Джеймс Ваулз, руководитель Williams Racing, пообещал отыграться уже в Канаде.

Джеймс Ваулз: «По сути наша гонка была закончена уже на первом круге, когда передние крылья обеих машин получили весьма значительные повреждения. Нам пришлось провести пит-стопы, поскольку повреждения были слишком серьёзными, и с ними продолжать гонку было невозможно.

Если говорить об Алеке, то хотя ему и удалось отыграть несколько позиций, произошёл второй инцидент, когда из-за жёсткого контакта с машиной Лиама Лоусона переднее крыло на FW47 не только было вновь сломано, но наш гонщик ещё и получил 10-секундный штраф. Таким стало для него завершение дня.

Если говорить о Карлосе, то он приложил максимум усилий, стараясь добраться до призовой десятки, но всё-таки в начале гонки мы потеряли слишком много времени. Впрочем, реальность такова, что на этой трассе обеим нашим машинам не хватало скорости.

Ещё до гонки мы знали, что в Барселоне нам придётся непросто, и хотя на всех остальных трассах мы прибавили, здесь этих улучшений не хватило. Но я уверен, что мы быстро отыграемся, и это произойдёт уже в Монреале, а также в Австрии и в Сильверстоуне.

Тот факт, что мы были недостаточно конкурентоспособны в Испании, связан с базовыми характеристиками машины, и это мешает нам уже не первый год. Однако мы должны обязательно разобраться с этой проблемой и гарантировать, что машина 2026 года её не унаследует.

Хотя мы переживаем из-за таких результатов, они стали вполне очевидным напоминанием, что мы должны ликвидировать все наши слабые места, если хотим подняться на более высокие позиции».

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